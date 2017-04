Hansen er nominert til Komiprisen 2017

For første gang er det komikere utenfor hovedstaden som dominerer nominasjonslistene til Komiprisen 2017. Totalt skal det deles ut fem priser, med tre nominerte i hver kategori, heter det i en pressemelding fra NRK.

Hans Morten Hansen fra Stavanger er nominert i kategorien beste standupkomiker. Han er nominert for forestillingene «Lattergalla 2016» på Latter og «Game of Hansen» på Humorhuset Stavangeren.

Jonas Kinge Bergland og Terje Sporsem er de andre nominerte i samme kategori.

NRK vil i år ikke sende utdelingen på TV. Komiscenen Latter vil ta på seg oppgaven med å arrangere en noe mindre utgave av Komiprisen 2017, den 26. april i år. Her vil kun sceneprisene deles ut, noe som betyr at TV-prisene ikke deles ut i år. Hva som skjer med Komiprisen neste år er fortsatt ikke avklart.

Hans Morten Hansen vant Komiprisen 2010 og 2012 i klassen beste stand-up artist for forestillingene «Is this it?» og «Roper i skogen... Og forventer å få svar». Han var også nominert i samme klasse i 2009 for «Hansenhjørnet».

