Helt i Egners ånd

Dyrene i Hakkebakkeskogen Animasjon / Barnefilm Med: Stig Henrik Hoff, Ivar Nørve, Jan Martin Johnsen, Jakob Schøyen Andersen, Andreas Alnes, Steinar Sagen, Espen Bråten Kristoffersen, Frank Kjosås, Wenche Myhre, Henriette Faye-Schjøll, Marit Andreassen, Marit Synnøve Berg, Halvor Tverdal, Nils Jørgen Kaalstad,Egil Hegerberg, Eira Elise Øveraas Regi: Rasmus A. Sivertsen Norge, 2016. Lengde: 1 t. 15 min. Aldersgrense: Tillatt for alle

Jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk på forhånd. Skulle de prøve å jazze opp en av barndommens absolutte favorittbøker/lp-er til noe hyperaktuelt og nyskapende? Det viste seg heldigvis fort at bekymringen var fullstendig grunnløs. Rasmus A. Sivertsens animasjonsfilm om hvordan noen velmenende sjeler forsøkte å gjøre rovdyr til vegetarianere ved hjelp av et politisk vedtak, har klart å bevare all sjarmen fra boka og hørespillet, men har tatt både stemmeskuespill og bilder til et nytt og tidsriktig nivå. Wenche Myhre er perfekt som bestemor Skogmus, Egil Hegerberg er fantastisk som det snøftende, angripende pinnsvinet, og Nils Jørgen Kaalstad klarer å formidle Morten Skogmus’ høflige, avmålte holdning til snylteren Klatremus på en mye mer nyansert måte enn vi har sett tidligere.