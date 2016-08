Historien om Pablo Escobar fascinerer fortsatt

Heldigvis visste de ikke hva som skulle skje, de 101 passasjerene og seks besetningsmedlemmene, da de gikk om bord i Boeing-flyet som skulle transportere dem fra Bogota til Cali morgenen 27. november 1989. De var bare fem minutter inn i flyturen, 13.000 fot over bakken, da en kraftig eksplosjon rev flyet fra hverandre. Tre mennesker på bakken ble også drept, da de ble truffet av deler fra det brennende flyet.

Toppolitiker var attentatmål

Mannen bomben var ment for, var imidlertid ikke med flyet. Presidentkandidat Cesar Gaviria hadde forandret planene kort tid i forveien. Terrorangrepet regnes i ettertid som den verste enkelthendelsen i narkobaronen Pablo Escobars allerede blodige karriere. Den førte også til at USA for alvor fikk øynene opp for mannen som i en årrekke hadde forsynt landet med kokain, i og med at to amerikanske statsborgere var blant de drepte. Man kan antakelig si at hendelsen markerte begynnelsen på slutten for en narkokarriere som hadde vart siden 1975, og som kostet tusenvis av mennesker livet. I 1993 klarte omsider en spesialstyrke i det colombianske politiet å ta livet av Escobar, i hjembyen Medellin.

Virkeligheten overgår fantasien

2. september slipper Netflix sesong 2 av den kritikerroste spenningsserien "Narcos", en serie basert på livet og forretningene til narkobaronen Pablo Escobar fra Colombia. Hadde noen diktet opp historien, hadde vi antakelig ristet på hodet og sagt at den var altfor usannsynlig. Kanskje er det nettopp derfor Escobar er blitt et så yndet objekt for film- og tv-skapere og forfattere.

Film, tv og spill

Escobar-referansene er til stede i en hel rekke sjangere. Flere bøker er skrevet om Escobar og Medillin-kartellet, og han figurerer i en rekke filmer og tv-serier. Et annet eksempel er tv-spillet "Grand Theft Auto: Vice City" fra 2002. Handlingen foregår på 80-tallet, i en fiktiv by som har åpenbare likhetstrekk med Miami Vice, og her heter flyplassen Escobar International Airport. Selv om satiren er åpenbar, er bakteppet alvorlig: Escobars narkokartell regnes som ansvarlig for 80 prosent av all kokainen som ble smuglet inn i USA. På det verste smuglet han inn 15 tonn kokain hver eneste dag.Den geografisk nærliggende staten Florida var spesielt utsatt. Samtidig eskalerte volden i Escobars hjemland, og korrupsjonen var altomgripende. Escobar selv havnet på Forbes' liste over verdens aller rikeste i sju år, og det sies at kartellet hans hadde så mye kontanter lagret at rotter bokstavelig talt spiste opp flere milliarder.

"Pablito"

Med alt dette i bakhodet, skulle man tro at det kolombianske folk ville være lykkelige over å være kvitt Escobar, selv om kokainproblemet på ingen måte forsvant samtidig med at de glade soldatene som drepte ham poserte ved siden av hans ihjelskutte kropp. Virkeligheten er imidlertid en annen.

Folk i Escobars gamle nabolag gir ham æren for å ha løftet dem ut av fattigdom,. Han ble også i sin samtid sett på som en slags Robin Hood-skikkelse av mange, og fikk en bydel oppkalt etter seg. Han bygde sykehus og skoler, fotballanlegg og boliger for fattige. I 2013 besøkte BBC Escobars hjemby og registrerte blant annet at Escobars ansikt ledsaget av kjælenavnet "Pablito", prydet bilskilt og plakater som ble solgt i turistbodene i byen, ved siden av tilsvarende produkter med Hello Kitty, Jesus og Che Guevara. Selgeren kunne imidlertid orientere om at Escobar-bildet var den klare bestselgeren.

- Jeg synes ikke det er galt å snakke pent om Pablo. For meg er han som en far for oss alle, og herre over marken vi trår på, sa Arciano Murciel Garcia, innbygger i Medillin, til Aftenbladet i 1989. Det kan virke som om den oppfatningen fortsatt lever i en del kretser, 23 år etter "farens" død.

Sesong 2 av "Narcos", basert på historien om Pablo Escobar, slippes på Netflix førstkommende torsdag.

