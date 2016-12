Først stemte et enstemmig formannskap i Hjelmeland for at kommunen ikke skulle fornye avtalen med Ryfylke kunstlag. Men det skjedde litt raskt, for i kommunestyret var de enige om at 20.000 kroner i året for fire utstillinger med profesjonelle kunstnere, er en god avtale.

Forsand derimot, sparer 12.000 kroner i året og melder seg ut av Ryfylke kunstlag.