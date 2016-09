Hundsa til topps

- Han hadde opplevd 30 år med eksklusjon og rasisme. Eg opplevde éi natt med vald. Me er begge offer, seier Édouard Louis frå rommet sitt i New York.

Me møtest på Skype. Den unge, franske forfattaren som torsdag kjem til Stavanger for å delta på årets Kapittel-festival, er i USA for å førebu lansering og turnering med debutboka "Farvel til Eddy Bellegueule". Boka kom ut til strålande kritikkar i 2014 – og er sidan omsett til over 20 språk. Romanen er også blitt til teater, i Kjersti Horns regi, og blir spela på Tou Scene under Kapittel.