Bordene er i ferd med å dekkes i KinoKino. Det gjøres klart for mimring.

Søndag åpner utstillingen om Sandnes og keramikken, det vil si gjenstander laget ved to av byens tegleverk fra 1920-tallet av og fram til Gann Graveren la ned keramikkavdelingen tidlig på 1980-tallet.

En utstilling med høy husker-du-faktor for folk fra hele distriktet. Samtidig som det fryktes at glemselen skal ta over.