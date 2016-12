Regningen er beregnet til 305 millioner kroner, og sendes Stavanger kommune. Om åtte år er alt ferdig. Da skal vi feire Stavanger by og domkirkens 900 års jubileum.

Restaureringen er så omfattende at kirken kommer til å være stengt i to år. Fra våren 2019 av og fram mot sommeren 2021, blir Stavanger domkirke en byggeplass. All kirkelig virksomhet flyttes til St. Petri, tusenvis av cruiseturister og andre besøkende vil møte låste dører.