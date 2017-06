I fjor laget de film om den falske 17. mai-lykken. Nå tar de for seg sankthans

Fjorårets minuttfilm «Krampaktig» var en 17. mai-scene alle kunne kjenne seg igjen i – krangel og stress før man skal ut for å rekke festlighetene. Men på Facebook kom det lykkelige bildet frem, skriver bt.no.

3 millioner visninger

Filmen hadde et ekstra poeng: For Gine Therese Grønner regisserte filmen med seg selv, ekskjæresten Kristoffer Joner og deres felles datter Téa foran kamera.

Filmen gikk nærmest viralt. I løpet av en måned hadde den én million visninger på sosiale medier og nettaviser, blant annet på bt.no. Nå har den rundet tre millioner visninger etter å ha fått en ny oppblomstring rundt 17. mai-tider i år.

Nå kommer en slags oppfølger, «Hjerte rot», som handler om den samme familien på sankthansaften. Også den er laget til den årlige minuttfilmkonkurransen i regi av Vestnorsk filmsenter, Bergen kino, BIFF og Fondet av 1949 for Bergen Handelsstand.

Facebook-sjalusi

Grønner kunne motta pris på 10.000 kroner på bransjens sommerfilmfest i forrige uke.

– «Krampaktig» levde sitt eget liv plutselig. Den tok tre dager fra innspilling til ferdig film. Det samme med «Hjerte rot», som vi spilte inn hjemme på Sydneshaugen, som sist, i slutten av mai når det var sol og flott vær. Jeg ringte Kristoffer i Stavanger: «Har du tid?». Han leste manuset, satte seg på flyet, og to dager sener var vi ferdig.

– Er det en oppfølgerfilm?

– For så vidt. Det handler jo om den samme familien, Karlsen. Og det handler om kommunikasjon på sosiale medier. Men denne gangen har stikkordet vårt vært Facebook-sjalusi. Et tema jeg tenker mange kan kjenne seg igjen i, sier Grønner.

Bruker kodeord

Njål Lambrechts var med på foto og Mads Andersen sto for gradingen. «Flinke gutter», er dommen fra regissøren

Datteren til Grønner og Joner, Téa, fyller 14 i sommer. Ifølge moren synes hun det er gøy å jobbe med mamma og pappa foran kamera.

– Ellers hadde vi ikke gjort det. Alle tre er noe over snittet interessert i filmfaget, og vi koser oss når vi kan gjøre slike ting sammen.

– Klarer hun å skille mellom det private og det profesjonelle?

– Ja. Vi prater masse om det i forkant av innspilling og har kodeord som gjør at hun ikke skal føle at det er mor og datter som sitter foran kamera. Det hender vi blir litt flau over våre egne rollefigurer, og det er mye latter på settet, sier Grønner.

Kan bli mer

Hun liker å jobbe med nærmeste familie og gode venner. Blant annet var Kristoffer Joner også med i hennes musikkvideo til bandet Kaptein Kaliber, der Grønners nåværende kjæreste, David Aasheim, er med.

– På opptak kan det gå fort i svingene. Man skal prestere under press. Da kan det være en fordel at teamet kjenner hverandre og føler trygghet. Men det er helt klart utfordringer når ting blir så nært. Det tar vi med på kjøpet, sier Grønner.

Året består av flere høytider, så det er ikke umulig at det blir flere minuttfilmer med den samme familien.

– Så lenge vi har det gøy, og vi finner en god historie, er det mye som kan skje, sier Grønner med et smil