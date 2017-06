– Du blir litt sjokket over at du er med på noe som kan forandre hvordan man ser på ting, sier Josefine Frida Pettersen, som spiller Noora i serien, fredag kveld.

Hun ankom seriens avskjedsfest sammen med resten av de unge skuespillerne som gjennom fire sesonger har engasjert både i og utenfor Norge.

Og kommer hun til å savne serien?

– Herregud, absolutt. Jeg kommer jo til å savne bare det å få mail med nytt manus, svarer Pettersen.

Skam har betydd mye for skuespillerne, men hva har serien betydd for seerne? Vi spurte tre tenåringer.

Denne sesongen er det Iman Meskini, som spiller Sana, som har fått mest oppmerksomhet.

– Skam forandrer jo livet ditt, du blir gjenkjent. Du blir stoppet på gaten, og små barn kommer for å gi deg en klem fordi de føler at de kjenner meg fordi de kjenner Sana, sier Meskini.

Monica Strømdahl

Skal i militæret

Hun sier serien har vært en stor opplevelse hun ikke ville vært foruten.

– Det har vært en utrolig reise å være med på, og jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk den rollen.

– Hva skal du nå?

– Nå skal jeg i militæret, så det er det jeg fokuserer på nå. Og så har jeg et par andre prosjekter som jeg ikke kan so så mye om. Du får følge med på Instagram!

Meskini sier det i første omgang er Luftforsvaret på Madla utenfor Stavanger som venter. Der skal hun møte opp 25. juli, forhåpentligvis litt forberedt. 20-åringen sier hun har begynt å trene før avreisen.

– Hva tenker du om at det er over?

– Jeg var veldig innstilt på at det skulle bli ferdig, så det hadde vært rart om det plutselig skulle fortsette. Men alt har en slutt, og jeg ser frem til ågå inn i militæret. Og så har jeg andre planer.

For Henrik Holm, som spiller Even, er også livet ganske annerledes i dag. Men ikke bare til det bedre.

– Det har endret livet mitt på den måten at jeg endelig får lov til å følge drømmen min, men samtidig er det litt vanskeligere å leve dagligdags. Jeg har både jobbet på Kaffebrenneriet og restaurant, og det har endt med at jeg må slutte på grunn av alt trykket fra fans. Så nå er jeg tvunget til å drive med skuespill, sier han på den gule løperen.

Terje Bendiksby/ NTB scanpix

Historiene vi ikke fikk se

Mange ble overrasket da det ble annonsert at denne sesongen ble den siste. Spesielt sårt var det for flere at Vilde, spilt av Ulrikke Falch, ikke fikk sin sesong.

Hun har allerede markert seg i samfunnsdebatten utenfor Skam, og holdt hovedparolen under 8. mars i år.

Talen som Ulrikke Falch holdt på Youngstorget, kan du lese her: Det er ikke rart at vi søker til pornoen.

– Jeg kommer til å skrike og rope så lenge jeg tror på budskapet mitt og så lenge jeg tror jeg kan gjøre en forskjell. Det er veldig mye å peke på, som ikke fungerer, så jeg vil få frem det som faktisk fungerer og være positiv, sier Falch om sitt videre samfunnsengasjement.

Hun er ikke utpreget skuffet over av Vildes historie ikke ble fullført.

– Mye av historien er likevel fortalt, og det er mye man kan lete seg frem til, som også gir karakteren Vilde liv.

– Det er det som er så fint med TV og serier, at man gjerne kan avslutte på et sted som ikke er veldig konkret. Ingen vet hvordan det vil være resten av livet, skyter Henrik Holm inn.

– Så nå er alt opp til fans og fan-fiction?

– Ja! Kanskje det blir en ny serie basert på fan-fiction, svarer Ulrikke Falch.

Josefine Pettersen tror også det kunne vært mange flere historier å fortelle i Skam-universet.

– Slik som med alle mennesker og ungdommer, så har alle disse karakterene så mye dybde i seg. Jeg tror man kunne laget en sesong om hvilken som helst jente eller gutt på gaten, sier hun.

43 millioner treff på Google

Gjennom sine fire sesonger har Skam skapt enorm interesse: 43 millioner treff på Google, over 6400 oppslag i norske medier og fan-grupper fra hele verden.

Aftenposten har sett nærmere på tall fra Google, og de viser at det var uken etter at Noora fortalte Nikolai at hun kunne saksøke ham for både trusler og barneovergrep at Skam ble googlet mest i Norge.

– Man sitter der og tenker på at sånne ting skjer hver dag med unge jenter, og om du selv hadde turt dette om du var Noora. Det var fint å vise at man bare må kjøre på og konfrontere problemet, sier Josefine Pettersen om scenen.

Utsatte siste episode

Mange trodde nok at fansen måtte ta farvel med Skam fredag, men tidligere i uken meldte NRK at de utsetter den ukentlige episoden til lørdag kveld klokken 23.30.

Dermed får vi mest sannsynlig flere klipp utover lørdagen, og et innblikk i eid-festen til Sana, fortalte statskanalen til Aftenposten.