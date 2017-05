JOWST har ikke rukket å lese alle gratulasjonene

Natt til søndag ble det klart at Portugal vant årets utgave at verdens største og lengstlevende musikkonkurranse. Men for de norske deltakerne, JOWST og deres låt «Grab The Moment», var tiendeplassen omtrent som å vinne.

– Det var spennende, men det føltes som vi allerede hadde vunnet, sier vokalist Aleksander Walmann når NTB møter Eurovision-deltakerne før avreise til flyplassen dagen derpå.

Skjønte at det ble Portugal

– Vi skjønte ganske tidlig at Portugal stakk i ledelsen. For meg ville det vært det samme å komme på andre- eller tiendeplass. Å vinne hele konkurransen hadde vært veldig stas, men vi er superfornøyde, forteller Joakim With Steen, alias JOWST.

Walmann omtaler vinnerlåten, Salvador Sobrals «Amar pelos dois» («Kjærlighet for begge»), som ekte og nesten som filmmusikk fra 1950- eller -60-tallet. Den var både morsom og litt rar, legger Steen til.

– Eurovision står jo for show, og alle legger mye, mye tid i dans, koreografi og lysshow. Det hadde ikke han. Han hadde bare seg selv og det fine bakgrunnssporet. Og alle hadde lampene på mobilene sine istedenfor lightere.

Mengder av gratulasjoner

Søndag hadde «Grab The Moment blant annet klatret helt opp på tolvteplass på den generelle Spotify-lista i Litauen. Og i løpet av natten har gratulasjonene strømmet inn på telefonene.

– Jeg har ikke hatt våkenkapasitet nok til å gå gjennom alle meldingene ennå, sier Steen.

– Jeg har jo nesten ikke rukket å ta inn at vi vant i Oslo Spektrum engang. Og nå har vi tiendeplass i Eurovision. Det blir nok et par uker i rolige Porsgrunn for å prøve å ta inn det her, sier vokalist Aleksander Walmann.

– Det blir fint å komme hjem og gjøre normale ting igjen, som å gå tur med hunden, skifte bleier og å handle vanlig mat på butikken, sier Steen.

– Og Litago sjokolademelk. Det blir godt, fyller Walmann inn.

Begge gleder seg også til 17. mai i Norge.

– Det blir gøy. Vi er så glad i norske flagg! sier Walmann.