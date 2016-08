Karpe Diem laget fest i Vågen

- ONS forbinder jeg mest med menn i dress. Da er det kult at de booker tre hiphop-band, var beskjeden fra Jenzki i Kriminell Kunst.

Regnværet, som Yr ikke hadde greid å forutse, var på sitt kraftigste da Kriminell Kunst sang om "en fin sommerkveld i Vågen". Da Karpe Diem overtok mikrofonene, var det nesten oppholdsvær og flere tusen frammøtte.

Tok av

Ikke til forkleinelse for noen: Det var nok ikke bare på grunn av været at det var først da det virkelig ble fullt på Torget.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel var sist å se på Jærnåttå på Bryne i mai. Sammen med de lokale artistene Kriminell Kunst og Izabell sto de på scenen onsdag da oljemessa ONS spanderte gratiskonsert på byen.

Karpe Diem har gående prosjektet "Heisann Montebello", som etter planen skal fylle Oslo Spektrum tre ganger til våren. Alle tre konsertene er utsolgt allerede. De har fått strålende omtaler etter turneen i sommer.

Heisann Montebello

Montebello henspeiler på et velstående nabolag på Oslo Vest der beboere markerte sterk motstand mot å få et mottak for asylsøkere i sin midte, men musikkprosjektet er langt mer enn et lyskespark til en håndfull naboer. Det er mer den selvgode og velfødde Ola Nordmann gruppen tar et oppgjør med.

- Ingen tvil om at jeg skulle hit i dag. Karpe Diem liker å provosere, sier Antonia Kvalsvik, i Stavanger mest kjent som bystyremedlem for Ap.

Venninnen Solveig Bredli har gått til innkjøp av en oppblåsbar rosa gris med påskriften "Heisann Montebello".

