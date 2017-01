Det kunne knapt bli bedre: Marit Aanestads utstilling i Haugesund Kunstforening, med objekter i pleksiglass og annet materiale, var et høydepunkt i kunståret 2016.

For både spillet mellom verkene og den stramme, vel gjennomtenkte og balanserte helheten gjorde at jeg beveget meg i en totalinstallasjon preget av et sterkt kunstnerskap, et blikk for arkitektoniske forhold mellom former og størrelser, og en høyt utviklet sans for materialenes egenart og muligheter i utstillingssalen.