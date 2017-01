Et helt blankt kunstår ligger foran oss. Her er noen anbefalinger.

Et ganske sikkert tips er at sommerutstillingene i Stavanger kunstmuseum og Hå gamle prestegard ender blant de mest besøkte dette kunståret.

Kitty Kielland er en stor satsing for kunstmuseet i Mosvannsparken, det samme gjelder Hå gamle prestegards utstilling om bier og honning, kunst og samfunn. "Power to the Bees," har åtte inviterte kunstnere fra Mexico, USA, Slovakia, Polen, Canada og Norge. Og er, i likhet med Kielland-utstillingen i Stavanger, kunstinstitusjonens eget prosjekt.