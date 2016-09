Da utstillingen "Drømmen og stillheten" med Kjell Nupen åpnet på Hå gamle prestegard lørdag, var det 2-300 mennesker innom. Omtrent som da Pushwagner hadde sommerutstilling, altså en del flere besøkende enn vanlig på et slikt arrangement.

Vanligvis er 30 kunstinteresserte et godt besøk når det inviteres til onsdagsforedrag. Da professor Gunnar Danbolt kom for å snakke om Kjell Nupen, måtte Hå gamle prestegard gi beskjed på nettsidene sine at dessverre, nå er det fullt. De fryktet at folk skulle kjøre langt og måtte snu. Opp mot 90 hørte Danbolt snakke om Kjell Nupen og hans kunstnerliv, rundt 30 av dem var fra distriktets bedriftskunstforeninger.