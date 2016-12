Litteraturuka og Humorfestivalen kan bli lagt ned

Både Litteraturuka på Sting og Den Store Norske Humorfestivalen må vurdere framtiden etter at de fikk 0,- i festivalstøtte for 2017.

To av de eldste festivalene i Stavanger står i fare for å bli nedlagt. Den Store Norske Humorfestivalen ble etablert i 1. april 1992 og var lenge den største humorfestivalen i landet. De siste årene har imidlertid vært vanskelige. 2015-versjonen var nedskalert, og i fjor ble festivalen avlyst. Det ble likevel lagt planer om å lage ny festival i 2017. Det ville i så fall blitt 25. gang. Konseptet var å ha arrangementer blant annet i Stavangeren og på KåKå, men dette var avhengig av støtte fra kommunen. Kultursjefens innstilling var å gi en støtte på 75.000 kroner for 2017.

På møtet i Kommunalstyret for kultur og idrett 14. desember besluttet politikerne å ta bort hele beløpet.