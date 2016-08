Hvert land har sin sangbok med klassikere. Fra Brasil har du garantert hørt «Garota de Ipanema» ("Girl from Ipanema") som Astrud Gilberto, João Gilberto og Stan Getz gjorde til en verdens-hit i 1963. Bak denne populære spydspissen finnes et hav av sanger som de aller fleste ikke kjenner til. Denne musikken, samba og bossa nova, har vært et livsprosjekt for gitaristen Tom S. Lund. Han har hatt prosjekter som Desafinado og Trio de Janeiro, og denne gangen er det to musikere fra Stavanger med på laget.

Prosjektet har fått navnet Amigo Tom. Ordet "amigo" betyr venn, men det spiller også på den store brasilianske komponisten Antonio Carlos Jobim, som ofte ble kalt Tom. Det portugisiske ordet for "tone" er også "tom".