Mimrebillettene fyker unna

Høstens program for Sandnes kunst- og kulturhus, som inkluderer både kulturhuset og KinoKino, er både vidt og smalt. De to amerikanske brødrene Bellamy med sangen "If I said you had å beautiful body," står for det mest populære enkeltarrangementet. Riksteatret med Liv Ullmanns forestilling "Fortrolige samtaler," er nummer to. Begge er utsolgt.

Utsolgt vil nok også konserten med rockebandet Manfred Mann´s Earth Band være ganske snart. Som med Bellamy Brothers vil også dette bli en kveld av høy mimrefaktor, Manfred Man har holdt samme stilen siden 1970-tallet en gang.