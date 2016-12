Mørkt bedehusdrama fra Änglagård-land

Colin Nutleys nye serie «Saknad» gir et skremmende, klaustrofobisk bilde av et bygdesamfunn som ikke er like gjennomsiktig som man skulle tro.

Saknad. Svensk spenningsserie i fire deler. Premiere på C More og TV2 Sumo søndag 1. januar.

«Änglagård»-stjernen Helena Bergström spiller hovedrollen i denne nye, svenske spenningsserien, som markerer starten på strømmetjenesten C Mores satsning på egenprodusert drama. Og hvis de har tenkt å legge seg på dette nivået, er det mye som taler for at satsningen vil bli vellykket. Bergström spiller politioverbetjenten Maja Silver som tar ferie og reiser fra Stockholm til sin hjemby for å forsøke å lappe sammen forholdet til datteren Rebecka (Molly Nutley), som hun har forlatt. Det viser seg snart at hun har et anstrengt forhold til flere enn datteren, noe som ikke akkurat legger grunnen for ideelle arbeidsforhold når et plutselig dødsfall sender henne på jobb igjen, denne gang på lensmannskontoret i hjembyen.