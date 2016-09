Nina Jensen vil ikke ha oljerulett med pengene våre

Oljeboring er økonomisk gambling med statens penger, mener Nina Jensen og minner om at en ny retning kreves i en industri hvor over 40 000 er blitt arbeidsledige de siste årene.

For første gang kom Nina Jensen til ONS. Og det bare for å vekke oss opp og fortelle at oljedrømmen er i ferd med å bli til et økonomisk mareritt. Men også for å fortelle om mulighetene som ligger i den nye våren.

"Vakna, vakna! Nu är det vår!