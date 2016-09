Verdas største undersøking av digital mediebruk i 26 land understrekar trøbbelet tradisjonelle medium står midt i. Men nordmenn viser seg å vera meir villige til å betala for nyheiter enn andre.

- Kombinasjonen av tre trendar set forretningsmodellen til både tradisjonelle medium og digitale nykomarar under stadig tyngre press – i tillegg til å endra måten nyheiter blir pakka og distribuert på, skriv Nic Newman i innleiinga til Reuters Institute Digital News Report for 2016, som blir lagt fram og diskutert i Oslo måndag.

Reuters institutt for journalistikkstudiar ved Universitetet i Oxford har for femte år på rad undersøkt digital mediebruk. Undersøkinga omfattar 26 land i Europa, Asia og Amerika, med meir enn 50.000 respondentar. Og etter at Fritt Ord la pengar på bordet, er også Norge inkludert.