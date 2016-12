Jonny Halberg: Like nord for kirka. Fortellinger 1994-2016. 94 sider. Kolon.

I følgeskrivet til denne novellesamlingen opplyser Kolon forlag at de er stolte og glade over å kunne utgi Jonny Halbergs (f. 1962) nye og fabelaktige samling med fortellinger, hans første siden ”Gå under!” (1992), som undertegnede for øvrig leste på Kystveien på vei til Bergen, og ble bergtatt.