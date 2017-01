Ole Christoffer Ertvaag er årets Stavangerkunstner.

Under nyttårsmottakelsen 1. januar på Ledaal ble utmerkelsen Årets Stavangerkunstner delt ut.

Dette er en pris kommunen har gitt ut siden 2003.

Dette er begrunnelsen for at Ole Christoffer Ertvaag fikk prisen i år:

Årets Stavangerkunstner skal være en yngre kunstner med dokumentert kvalitet og utviklingspotensial som bor og virker i Stavanger. Målet er at Stavanger kommune med utvelgelsen kan hjelpe kunstneren til å nå lenger i sin karriere.

Årets Stavangerkunstner 2017 er en svært dyktig profesjonell skuespiller med solid utdannelse og erfaring. Vedkommende er født i 1987 og startet sin skuespillerkarriere ved Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater.

Dette er en mangfoldig scenekunstner som har vært innom det meste: teater, film og tv-serier.

Jarle Aasland

Vedkommende har oppnådd nasjonal karriere og står på steget til å muligens få en internasjonal karriere. Årets Stavangerkunstner har sterk tilknytning til Stavanger, og jeg siterer fra en sak i RA der vedkommende har uttalt:

«Jeg flytter ikke fra Stavanger, det er her jeg hører til og det er teaterskuespiller jeg ønsker å være. Mitt hjerte er på scenen her. Jeg stortrives her ved Rogaland Teater som er et av landets beste.»

Årets Stavangerkunstner gikk ut av teaterhøgskolen i 2011.

Han spilte i Thesbi-teaterets «Romeo og Julie» og i «Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige» ved Teater Ibsen.

I 2012 debuterte han på Nationaltheatret i teaterstykket «Entropi».

Ved Rogaland Teater har Årets Stavangerkunstner medvirket i blant annet «OH MY GOD», «Shoot», «Når enden er god er allting godt», «Mio min Mio», «Panikk i kulissene» og «Hamlet».

I filmen «Mannen som elsket Yngve» fra 2008 debuterte han som filmskuespiller. Her spilte han Yngve. Videre så hadde han hovedrollen i filmen «Pornopung». I 2016 har han hatt en rolle i filmen «Tordenskjold og Kold».

Årets Stavangerkunstner har spilt i flere serier, som NRK- seriene «Unge lovende» og «Kampen om tungtvannet».

Han er for tiden i gang med filming til BBC America og produksjonsselskapet Carnival sin sesong to av serien «The Last Kingdom». Her har han en rolle som den danske vikingen Sven.

Dersom noen skulle være i tvil: Årets stavangerkunstner 2017 er Ole Christoffer Ertvaag.

Som årets Stavangerkunstner mottar han et grafisk blad av billedkunstneren Anita Tjemsland med motiv fra Stavanger og et stipend på kr 50 000 kroner.

Gratulerer Ole Christoffer; vi gleder oss til å følge med deg videre!