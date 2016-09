Ooooo, vi vandrar saman

Scene 1: - Eg har aldri vore noko sterkt trekkplaster, seier Nils Øivind Haagensen. Han sit på scenen på Møteplassen på Sølvberget og dreg sokkane oppover leggene. Han har overraskande lange sokkar.

Haagensen har skrive ei veldig fin bok, "Er hun din", men fredag formiddag er me bare 13 som har kome for å høyra. Like mange, omtrent, som kom då Haagensen hadde debutert som poet, og kom "heim" til Ålesund, der familien og fire fulle menn stilte opp. Litteraturverda kan kanskje virka glamorøs når Dagsrevyen rapporterer frå Aschehougs hagefest, men for dei fleste, dei fleste dagane i året, er ho alt anna enn glamorøs.