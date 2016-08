Over og ut for Kort-festivalen i Sandnes?

- Det brenner et rødt lys for Kort, ja, innrømmer kulturhussjef Anders Netland. Saken er et at selv om alle ønsker at den årlige kortfilmfestivalen skal fortsette, koster den mer enn den smaker.

Styret i Sandnes kunst- og kulturhus har drøftet dette på flere møter etter fjorårets Kort. I et av referatene forklares det at "Vesentlig dårligere oppslutning enn forventet fra filmbransjen lokalt har skapt usikkerhet om det er behov for en lokal bransjefestival for kortfilm." Også Rogaland fylkeskommune og kultursjef Therese Hauger har vært med i denne diskusjonen.