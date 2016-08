Før sommeren sendte Simon Kjær inn to forslag til Vestlandsutstillingen 2017, det ene av dem skal vises over hele Vestlandet. Han ble overrasket og glad over juryens beslutning, det hjelper rett og slett på den faglige selvtilliten.

Grafisk designer

- Jeg er grafisk designer/kunstner, kollasjene mine er ikke noe jeg driver med på fritiden, eller ved siden av jobben. I kreative yrker som mitt er det ikke uvanlig å også ha slike personlige prosjekter. Det er viktig å utvikle seg, forklarer 37-åringen til Aftenbladet.

Totalt 256 personer forsøkte å bli med utstillingen, som skal turnere rundt i kunstmuseer og kunstgallerier på Vestlandet fra slutten av januar neste år fram til sommeren. 17 kunstnere ble antatt, 12 kvinner og 5 menn.

5 fra Rogaland

Totalt 71 med adresse Rogaland søkte, 53 kvinner og 18 menn, 5 av dem ble antatt. Det gjelder Simon Kjær, Kirsti Prøis, Brusand, Susanne Steen Christensen, Sandnes, pluss Anne Helen Robberstad og Ingrid Toogood, med adresse Stavanger. De fire kvinnene er alle organisert i Bildende Kunstneres Forening Rogaland og er også tidligere antatt på Vestlandsutstillingen opptil flere ganger.

Neste års Vestlandsutstilling har ikke noe bestemt tema. Simon Kjær forteller at kollasjen han ble antatt med, er typisk for ham. Han har utgangspunkt i popkulturen og bruker ofte gamle fotografier. Når han klipper og limer to ulike bilder sammen, det ene ofte i svart-hvitt, det andre i farger, endres uttrykket totalt. Som i "The Proposal," bildet som skal på Vestlandsutstillingen neste år

