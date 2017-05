Portugal vant Eurovision Song Contest

Finalen gikk i den ukrainske hovedstaden Kiev lørdag kveld, og vinneren ble kåret basert på stemmer både fra fagjuryer og publikum.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann. Norge tok seg videre fra semifinalen torsdag.

I finalen hadde Walmann en enda mer kraftfull framføring enn under siste prøve. Og ikke minst, den mye omtalte LED-masken til Joakim With Steen virket som den skulle.

– Vi gjorde vår absolutt beste opptreden i kveld. Best ever! sa han fra «green room» via NRKs pressekontakt.

– Vi er så utrolig glade og stolte, sa vokalist Walmann.

På forhånd var Italia, Portugal og Bulgaria de store favorittene.

Slik var Norges poenggivning, lest opp av Marcus & Martinus: Storbritannia 1, Moldova 2, Australia 3, Nederland 4, Israel 5, Sverige 6, Italia 7, Danmark 8, Portugal 10 og Bulgaria 12. Sverige ga ingen poeng til Norge, men vi fikk full pott fra Tyskland.