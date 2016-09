Rolf Kristian Larsen debuterte som regissør: -Følte meg tidvis som ei stressa far på veg til Dyreparken

- Det var som ein slags tørketrommel. Kaos utan like i fem dagar. Heilt utruleg kjekt og heilt utruleg lærerikt.

Det er måndag. Rolf Kristian Larsen er tilbake i Oslo etter fem dagars intens jobbing sist veke, med å spela inn kortfilmen "Bitter Lemon Sjakk Matt". Han har fått litt avstand til sitt første forsøk på å stå bak kamera, etter å ha vore mange gonger framfor. I "Fritt Vilt", filmane om Jarle Klepp, "Løvekvinnen" og "Kampen om tungtvannet" har han blitt fortalt kva han skulle gjera. Nå skulle han sjølv vera den ansvarlege vaksenpersonen som skulle instruera alle andre.

Fakta: Rolf Kristian Larsen Fødd i 1983 og oppvaksen i Stavanger. Utdanna ved Statens teaterhøgskole. Kjend frå ei rekkje filmar og tv-seriar, som «Fritt Vilt»-filmane, Jarle Klepp-filmane, «Lilyhammer» og «Kampen om tungtvannet». Blir også å sjå i NRKs nye storsatsing «Nobel».

- Eg visste det ville bli hektisk. Eg visste at eg ville måtta bestemma ekstremt mange ting veldig fort. Eg hadde ambisjonar om å ha større ro som regissør midt i det heile, som ein slags Clint Eastwood. Men i staden følte eg meg tidvis som stressa far på veg til Dyreparken. "Kom an, ungar! Me kjører! Nå!"

Alexander pub

Me hurtigspolar tilbake til fredag formiddag. Bak sperringane som gjerdar inne oppussingsområdet Atlantic Hotell i Stavanger, opp trappene og inn på Alexander Pub. Det er tussmørkt og pre-røykelovstemning. Men røyken kjem ikkje frå rullings, men frå ein maskin, og mørket skuldast strategisk blending. Dagen før hadde dei alt på plass, det var heilt perfekt for opptak. Men akkurat i same sekund som Larsen sa "Kamera går!" og Pål Ulvik Rokseth trykka på rec på kameraet, kom sola – og alt var øydelagt.

- De kjem akkurat når me skal gjera den vanskelegaste scenen i heile filmen, seier Larsen når Aftenbladet kjem på besøk. Det er ikkje så lett av avgjera om han er mest stolt eller redd:

- Det er ein slåsscene med masse koreografi, ein lang tagning der alt må treffa, der lyset og rørslene må vera akkurat der dei skal i biletet. Sola kan bare ikkje koma nå.

- Sjølv om du er regissør, styrer du ennå ikkje sola?

- Nei. Men det hadde vore noko. Tenk om eg kunne styrt veret også, svarer Larsen.

Debutfilm

Han har fått 350.000 kroner frå Filmkraft Rogaland til å realisera sitt første filmprosjekt. For verda er det bare ein kortfilm, for Larsen er det ein stor sjanse.

"Bitter Lemon Sjakk Matt" handlar om to gamle kompisar som møtest over sjakkbrettet. Ideen kom etter eit parti mellom Larsen og Arthur Berning. Larsen og Berning er bestevenner. Dei har krangla tusen gonger.

Nå går Larsen gjennom scenen framfor crew og skodespelarar. Han startar ved sjakkbrettet, går rundt, festar eit imaginært tak om ein hals, løftar opp, kavar seg gjennom lokalet, landar rumpa på eit piano, opp igjen, vidare, før han ender på kne ganske mykje nærmare kamera.

- Sjakk, ka fåkkings, matt! pesar han.

Det blir litt styr om ein stol. Stian Kristiansen har tidlegare regissert Larsen. Nå er han med og hjelper til som innspelingsleiar. Han markerer med teip på golvet kor stolane skal stå.

- Det Stian gjorde nå er veldig lurt, nemleg å merka alle props før første tagning. Ting kan koma til å fly litt rundt. Då er det greitt å vita kor dei stod, seier Larsen til dei sju svartkledde kroppane som virrar rundt i rommet med mikrofonar, stativ, røykmaskinar og små svarte vesker.

Sjakk, ka fåkkings

Arthur Berning og Petter Wold Kraglund tek plass på kvar si side av sjakkbrettet. Larsen går gjennom kva som skal skje ein gong til, før Berning skal gjera det. Opp frå bordet, rundt, kvelartak på Kraglund, løftar opp, kavar seg gjennom lokalet, landar rumpa på pianoet, som gir frå seg ein mørk dissonans, opp igjen, vidare, blir forsøkt stoppa av tredje skodespelar, Kathrine Thorborg Johansen, før dei to kroppane ender på kne ganske mykje nærmare kamera.

- Sjakk, ka fåkkings, matt! pesar Berning. På "matt" skal Johansen slå han i bakhovudet med ein telefon, slik at han fell i bakken. Men korleis skal Berning vita akkurat når ho slår?

- Det er vanskeleg for meg å vita når slaget kjem, sidan eg ikkje ser ein drit, seier Berning.

- Det kjem på "matt", seier Larsen.

- Ja, eg høyrer du seier det. Men eg ser jo ikkje, og då er det vanskeleg for meg å reagera, seier Berning.

- Eg er så redd for å treffa deg i hovudet, seier Johansen.

- Om du treff, er det bare gull, seier Berning.

Fleire gjennomgangar senkar ikkje temperaturen. Tvert om. Berning er ikkje nøgd, Larsen får ikkje løyst problemet. Dei må ta ein liten time out ute på trappa. Aftenbladet får ikkje vera med.

- Me må få ta dette aleine, seier Larsen, og sender oss inn, smilande, stressa.

Etterpå får me ein liten prat med Berning ute dagslyset. Han er ikkje så frustrert lenger.

- Rolf Kristian og eg kranglar heile tida, eigentleg. Han er den einaste i galaksen er har sånne brodarlige kranglar med. Men eg er veldig glad i han. Inst inne er han eit godt menneske, seier han.

Alvor

Så er det tid for opptak. Tid for full konsentrasjon. Alle som ikkje må vera i rommet, må ut, kommanderer Kristiansen. Smellet frå klapparen fyller rommet.

Det har aldri vore så stille inne på Alexander Pub.

Når Berning, Wold Kraglund og Johansen nå spelar ut scenen, er det med ein heilt annan intensitet enn i prøvane. Det ser verkeleg ut som ein kamp på liv og død.

- Sjakk, ka fåkkings, pesar Berning, kjem ikkje lenger før slaget frå Johansen kjem på "matt".

Etterpå ser dei opptaket på skjermen i baren. Johansen ropar "Nei!" og løftar hendene opp mot munnen. Det ser så livaktig ut, så ekte, så drygt, at ho er heilt sjokka. Larsen smiler under capsen.

Epilog

Tilbake til måndag, og filminnspelinga sett i retrospekt frå Oslo.

- Det er absolutt temperatur på eit filmsett. Det er som ein fotballkamp. Tida er så ekstremt verdfull. Du er ute etter det perfekte heile tida, alle må vera på tå hev, når du trykkar på rec-knappen må alt vera perfekt, seier Larsen, som føler han har lært veldig mykje om kva han skal gjera og ikkje neste gong.

- Kva skal du ikkje gjera neste gong?

- Prøva å ikkje la meg stressa så mykje opp over ting eg ikkje får gjort noko med. Heller bruka tida til konstruktive ting. Og så skal eg ha ei rekvisittliste.

Han skal ha med seg Berning også neste gong, for Berning er ei stjerne, meiner Larsen. Han vil forresten ha med seg alle dei tre skodespelarane igjen.

- Dei kjende kvarandre ikkje frå før, men då dei fekk gått seg litt til og blei litt kjende, var det fantastisk kjemi mellom dei, skryt Larsen.

- Fekk du bileta du var ute etter?

- Eg trur det. Eg føler eigentleg eg fekk gull heile tida, men eg har aldri vore her i prosessen før. Når eg har jobba med film tidlegare, har eg vore ferdig når eg går frå settet. Denne gongen skal eg i klypperommet. Då var det bra å ha med Stian Kristiansen, som har erfaring i kva ein må ha med seg frå settet, svarer Larsen.

Ambisjonen er å ha ein ferdig film til desember.

- Men kor blir ein kortfilm av? Korleis får folk sett han?

- Blir han bra, kan han få eit liv gjennom diverse festivalar – men også dette er noko eg ikkje veit så mykje om. Denne delen ligg mykje hos produsenten Phantomfilm. Kanskje kan han visast på Aftenposten.no eller Aftenbladet.no? Blir filmen ikkje bra, går han bare inn i ei slags gløyme. Eg får håpa det ikkje blir sånn "rett på vhs"-kortfilm.