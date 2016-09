Se de nye Nuart-bildene

Australske Fintan Magee er på ingen måte ukjent med store formater, men selv for ham er siloene i Breivik et stort lerret. Da Aftenbladet var innom i går, sto to mann i en lift og malte regnfrakkgult på det enorme motivet.

Like bortenfor i litt mindre format, men likevel svært, fant vi norske Henrik Uldalen og franske Spy som har gått løs på hver sin vegg.

Maler penger

Kennardphillipps´ "Game of loans" pryder Ryfylkegata. Pengeseddelen av monopolpenger kan nok passe dagens Stavanger ganske godt.

Er du i sentrum, i nærheten av Nytorget, kan du gå ett kvartal opp til krysset Kongsteinsgata/Nedre Dalgate. Se nederst på husveggen. Der står en hel gjeng arbeidsfolk laget av Jaune. Lignende figurer finner du andre steder i byen.

Visningstur

Arbeidsfolkene står og ser rett på et gråmalt hus. Her er det plassert et tre i pipa, et halvt bord på husveggen og linjer av knall grønt er malt på huset.

For dem som vil se alt, og ha en guide som forteller om kunsten, arrangerer Nuart visningstur førstkommende søndag klokken 14.00.