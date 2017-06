Sikkerhetssjef før Bieber-konsert i Danmark: - Vi har gjort alt vi kan for å ivareta sikkerheten

I kveld, 2. pinsedag, skal opp mot 40.000 publikummere se Justin Bieber i Aarhus. Etter angrepet på Ariana Grande-konserten i Manchester har sikkerhet igjen blitt et tema. Danskene mener å ha forberedt seg så godt det er mulig. Til Århus Stiftstidende sier arrangørene at de tar sikkerheten meget alvorlig.

Et halvt år

– Vi har jobbet med en sikkerhetsplan i et halvt år. Det er en tykk manual for alle mulige situasjoner som er utarbeidet i tett samarbeid med politiet, sier Nicolai Hommelhoff i Live Event Aarhus, som arrangerer konserten.

Han sier til dansk TV2 at det ikke er grunn til panikk.

– Det hjelper ikke. Vi har en plan som er god, og som vi er trygge på.

Til Danmarks Radio sier han at har likevel forstår dem som måtte tenke på det som skjedde i Manchester.

– Jeg kan forstå hvis det er noen foreldre som er litt nervøse for å sende ungene sine avsted, men vi har gjort det som står i vår makt for at konserten skal avvikles på en sikker måte.

Han sto også for sikkerheten da Aarhus åpnet kulturhovedstadsåret i januar. Da ble hele sentrum sperret for biltrafikk, noe som hadde både en praktisk og en sikkerhetsmessig forklaring. 90.000 personer deltok på massemønstringen, som gikk fredelig for seg.

Travbane

Bieber-konserten skal, i likhet med i Stavanger, gjennomføres på en travbane. Stor områder er sperret for biltrafikk, men dette er i hovedsak gjort for å hindre fullstendig trafikk-kaos.

Hos Østjyllands Politi bekrefter politiinspektør Jesper Bøjgaard, som leder den operative innsatsen, at det er laget en god plan i samarbeid med arrangørene.

– Vi har forberedt oss godt og gjort grundige forberedelser. Og arrangørene har laget et riktig godt opplegg. I tillegg har politiet sine planer og er til stede i nærområdet ved konserten, sier Jesper Bøjgaard til Århus Stiftstidende.

Detaljene i sikkerhetsplanen får danske medier naturligvis ikke. Dersom det skulle finnes folk med onde hensikter skal de ikke kunne lese for mye om planene i avisene.

Nicolai Hommelhof hos arrangøren Live Event Aarhus er for øyeblikket mer bekymret for dem som har stått i kø i flere dager før folk slipper inn på arenaen. Flere av dem har ikke sovet det siste døgnet.