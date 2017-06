Siste Skam-episode utsatt

Selv om episodene av den populære serien vanligvis slippes i sin helhet hver fredag, ser det nå ut til at fansen må vente et ekstra døgn på avslutningen. På NRKs nett-TV-sider står det nå at aller siste episode blir tilgjengelig førstkommende lørdag klokken 23.25.

Det var Dagbladet som først omtalte utsettelsen.

Den fjerde sesongen av "Skam" har fulgt Sana, som også avslutter hele Skam-eventyret. Den siste uken har sentrale karakterer i serien fått et klipp hver. Observante seere har kanskje fått en mistanke om utsettelse, ettersom klippene bygger opp til en fest på lørdag.

– Det ser ut som at Sana har invitert til Eid-feiring på lørdag, sier presseansvarlig Nathalie Spurs til VG.