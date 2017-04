Spotify strammer inn for gratisbrukerne

Den svenske musikkstrømmetjenesten Spotify er en brukersuksess, med 50 millioner betalende og tilsammen ca. 125 millioner abonnenter, men etter snart ti år i markedet er foretaket fortsatt en økonomisk katastrofe, skriver Aftenposten.

Underskuddene har økt år for år, og bare i 2015 var tapet på hele 1,6 milliarder kroner.

Likevel kjemper selskapet, og de største aktørene i platebransjen, en desperat kamp for at Spotify skal overleve. Ingen ønsker at den største aktøren i strømmemarkedet skal forsvinne, og definitivt ikke de tre store Sony, Warner og Universal, som alle er inne på eiersiden i Spotify.

Men kampen om pengene er knallhard.

SHANNON STAPLETON / X90052

Bryter gratismodellen

Etter år med forhandlinger, bekreftet Spotify og bransjens ledende selskap Universal denne uken at de har skrevet en ny avtale som sikrer at deres musikk blir tilgjengelig.

Men ikke uten en pris for begge parter.

Kilder sier til Music Business Worldwide at Universal skal ha gått med på å senke royaltyutbetalingen, sannsynligvis fra 55 til 52 prosent. Det betyr at mer abonnementspenger blir igjen til Spotifys jakt på å unngå røde tall.

På motsatt side bekrefter Spotify og direktør Daniel Ek at tjenesten for første gang bryter og dropper ett av sine viktigste prinsipp: Gratismodellen.

Fra i dag kan nemlig Universal, og etter hvert garantert også de andre plateselskapene, velge å holde nye album unna Spotifys gratistjeneste i to uker etter utgivelse.

Alt av singler blir fortsatt tilgjengelige gratis, men for å høre neste albumutgivelse av for eksempel superstjerne Drake med en gang, må brukerne nå betale.

Grep med liten risiko

Dette er nok en bitter pille å svelge for Ek og Spotify, som hardnakket har hevdet at deres annonsedrevne «freemium»-modell har vært det eneste saliggjørende for vekst i strømmemarkedet.

Lokke brukerne inn gratis, for så å konvertere dem til betalende kunder etter hvert. Nå gir selskapet opp litt av denne vellykkede vekststrategien, men sannsynligvis med liten risiko.

For er det singler eller album platebransjen egentlig lever av i 2017? Jo, gigantutgivelser som nye album fra Drake eller Ed Sheeran er etterspurte av massene, men ellers er det singleslipp og oppmerksomhet via spillelister som gjelder.

Fortsatt gratis, altså.

Fortsatt blodrøde tall

For de mange artistene som allerede klager over lav utbetaling fra Spotify, blir summen nå enda litt lavere, men ikke mye. Stjernene tar som alltid det meste.

Noen albumelskende brukere vil sikkert bli sure over endringen som Universal har kjempet frem, og noen vil sikkert finne veien tilbake til gratis pirattjenester eller elendig lydkvalitet på lytting via YouTube, men neppe så mange.

For motstanden mot betaling i strømmemarkedet er ikke som den var, og blir bare mindre og mindre. Godt innhold koster, og brukerne forstår det.

Om dette grepet derimot kan redde Spotifys økonomi og fremtid, og få selskapet inn på børsen i 2018 som ønsket og planlagt, er et annet spørsmål.

Det kommer nok til å være blodrødt i dette markedet i flere år til.