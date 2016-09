Stian Kristiansen fikk manuspstipend på 50.000

Stipendet, som deles ut årlig, skal brukes til å ferdigstille manuset til Kristiansens nye spillefilmprosjekt, «Utur». Prosjektet er en dramakomedie i amerikansk Road Movie-tradisjon, som foregår i den vestlandske fjellheimen. Tre unge mennesker møtes for å jobbe dugnad med oppmerking fra hytte til hytte for Stavanger Turistforening.

Dette skal bli en karakterdrevet film, der konflikter, hemmeligheter og ulike viljer mellom hovedkarakterene, samt møter med bi-karakterer, utgjør filmens fortellerhjerte.

- Anerkjennelse



- Dette er en tillitserklæring, og en viktig anerkjennelse av arbeidet mitt. Jeg er også veldig fornøyd med å nå ut med prosjektet såpass tidlig i prosessen. Nå får jeg mulighet og ro til å ferdigstille manuset. Det er bra, sier Kristiansen til kommunens hjemmeside.

Kristiansen skal etter planen i gang med filminnspillingen sommeren 2017.

- Originalitet og gjennomføringsevne

Juryen skriver i sin begrunnelse atKristiansen har vist både originalitet og gjennomføringsevne med sine tidligere filmer, både som regissør, manusforfatter og skuespiller. Han har laget tre langfilmer, fem kortfilmer og flere musikkvideoer. Hans mest kjente film, Mannen som elsket Yngve, fra 2008, ble tildelt Amandaprisen for beste film og regi. Videre i begrunnelsen står det at han gjennom sitt arbeid og engasjement har vært en viktig ressurs for fremveksten av filmbransjen i Stavanger og Rogaland.

Kristiansen fikk også kommunens manusstipend da han jobbet med filmen «Kyss meg for faen i helvete», som hadde kinopremiere i 2013.

Tidligere har Stian Kristiansen regissert kinofilmene «Jeg reiser alene», «Mannen som elsket Yngve» og «Kyss meg for faen i helvete».