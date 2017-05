Sting spiller i Stavanger i høst

På turnéen får Sting følge av et tremannsband som inkluderer hans trofaste gitarist Dominic Miller, samt Josh Freese (trommer) og Rufus Miller (gitar).

Dagen før konserten i Stavanger spiller Sting i Oslo Spektrum. Han spiller også i Ålesund 20. juni og Bergen 21. juni som del av turneen.

Den britiske artisten spilte i Sørmarka Arena i juni 2015, og vår anmelder trillet en femmer på terningen. Allerede under denne konserten annonserte Sting at han ville komme tilbake med disse ordene fra scenen:

— I like Stavangårrrr! I want to come back!

Forsalget av billetter til konserten starter onsdag klokken 10, mens arrangøren opplyser at det ordinære billettsalget starter fredag 26. mai klokken 09.00.

Medlemmer av Stings fanklubb får mulighet til å kjøpe billetter fra tirsdag klokken 10.00.

Sting sitt nyeste album «57th & 9th», er hans 12. studioalbum som soloartist og hans første rock/pop-prosjekt på mer enn et tiår.

Sting kommer fra Newcastle og flyttet til London i 1977 for å etablere The Police, sammen med Stewart Copeland og Andy Summers. Bandet ga ut fem studioalbum, mottok seks Grammy Awards og to Brit Awards (tilsvarende vår Spellemannpris), og ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2003.

Siden 1989 har Sting gitt ut 14 solo-album og mottatt ytterligere ti Grammy Awards, to Brits, en Golden Globe, tre Oscar-nominasjoner, Billboard Magazines Century Award og MusiCares 2004 Person of the Year. Han er medlem av Songwriters Hall of Fame og har mottatt den prestisjetunge Kennedy Center Honors. I løpet av karrieren har Sting solgt nærmere 100 millioner album som soloartist og medlem av The Police.

Sting har hatt roller i mer enn 15 filmer og er forfatter av to bøker, deriblant New York Times-bestselgeren «Broken Music». Han er også kjent for støtte til humanitære organisasjoner. Sammen med konen Trudie Styler etablerte han i 1989 Regnskogfondet for å bidra til å beskytte verdens regnskoger og urbefolkningen som lever i regnskogsområdene.