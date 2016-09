Stoler ikkje på Facebook som redaktør

- Facebook og andre sosiale medium er veldig gode på distribusjon. Men dei gjer ikkje nokon god jobb som redaktørar med eit demokratisk ansvar. Eg har ikkje noko imot algoritmar, men eg vil kontrollera dei sjølv framfor å overlata dei til nokon eg ikkje kjenner i USA, sa Espen Egil Hansen, redaktør i landets største avis då Fritt Ord måndag inviterte til diskusjon rundt norsk medieframtid. Diskusjonen skjedde i lys av ein fersk internasjonal rapport som har studert mediebruk i 26 land verda over.

Rapporten viser at sosiale medium er eit stadig viktigare kjelde for nyheiter for folk, at mobiltelefonen blir stadig viktigare, at stadig fleire lastar ned programvare som blokkerer annonser – og at folk bryr seg langt mindre om video enn medieaktørane sjølv trur.