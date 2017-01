Ueinig i gatekunstkritikk

Leiaren for kulturstyret - og for Kunstutvalet - i Stavanger kommune, Annamaria Gutierrez (V), er lei av drittslenginga mot Nuart. Ho meiner gatekunsten er ein god inngang til kunsten for unge menneske, og at Trond Borgen er ein konservativ representant for den førre generasjonen.