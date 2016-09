Urframfører nytt Asheim-verk

Verkets første del ble framført i 2014 i en "work in progress"-versjon. Nå kommer fullskalaversjonen, 35-40 minutter, og på oppfordring om å fortelle alt om symfonien, strekker Asheim seg mot sekken og trekker fram en alvorlig mengde innbundet papir.

- Ja, hva skal jeg si, sier Asheim og viser fram partituret, en liten murstein av noteark.

- Dette er formatet.

- Oi!

- Ja, det er den reaksjonen jeg gjerne vil ha, sier Asheim og humrer.

- Dette er et slags maleri med forskjellige scener. Jeg liker å prøve ut forskjellen mellom ting som er stillestående og ting som er brå. Den kontrasten er fin å leke med. Ting kan skje veldig fort, men på en stillestående bakgrunn. I denne settingen, med orgel og orkester, har du virkelig muligheten til å teste dette ut. Både orgelet og orkesteret kan være enorme, dramatiske og kraftfulle maskiner. De to sammen kan fort bli endimensjonalt og bare pumpe ut stor lyd mot hverandre. Jeg ville bruke dem til å lage mange sjikt, og der kommer landskap inn i bildet, sier Asheim.

Orgelets x-faktor

Han sier videre at musikken ikke skal forestille et landskap, men den er et landskap.

- Noe er en bakgrunn som ikke forandrer seg særlig mye. Fjell, for eksempel. Store, solide ting. Andre deler er skiftende, plutselige hendelser som endrer karakter.

- Men dette verket handler ikke om et konkret landskap? Jærlandskapet eller noe lignende?

- Det fine med musikk er jo at det ikke trenger å handle om noe. Vi bruker ord for å beskrive tankeprosesser og noen ideer vi har. Jeg tror "plutselige landskap" kan sette folk på sporet av noe, men handler mitt verk om landskap? Nei, det gjør ikke det. Mens jeg skrev dette, hadde jeg følelsen av å styre et hendelsesforløp i noens liv. Dette var viktig, uten at jeg kunne si hvorfor.

Asheim er opptatt av å bruke orgelets x-faktor i møtet med symfoniorkesteret.

- Jeg satte meg som mål å bruke hele spekteret til både orgel og orkester. Orgelet har noen toner og klanger orkesteret ikke kan få fram – og motsatt. Orgel kan være et ekstremt instrument, nesten barbarisk, som har noen lyse og mørke klanger som orkesteret ikke har. Sammen dekker de to en enorm lydflate, og jeg har ønsket å bruke mest mulig av den.

Fjernkontroll

Det blir skrevet og framført en del ny orgelmusikk i Norge, men mye av dette er knyttet til kirkene og kirkemusikken. "Sudden Landscapes" er bestilt av Stavanger Symfoniorkester. Asheim er glad for at orkesteret ga ham muligheten til å skrive dette bestillingsverket.

- Vi har et fantastisk instrument her som vi må bruke – og bruker – mye. Vi trenger også ny musikk skrevet for orgel.

Torsdagens framføring blir også første gang Asheim får brukt det nye, mobile spillebordet. Kort fortalt er dette et mindre orgel som styrer det store orgelet. Herligheten er sponset av Sparebankstiftelsen SR-Bank. I midten av juli startet orgelbygger Ryde&Berg monteringen av denne fjernkontrollen, en spesiallaget konsoll med fire manualer, pedal og registersystem. Fra denne kan orgelet fjernbetjenes, teoretisk fra hvor som helst i konserthuset. Tidligere måtte organisten sitte ved hovedorgelet, med ryggen til både publikum, dirigent og orkester. Nå kan organisten sitte hvor som helst.

- Du hører det samme lydbildet av orgelet som musikerne på scenen. I tillegg betyr det mye for timingen. Du hører rett og slett når du spiller i takt med resten av musikerne. Når du sitter ved hovedorgelet må du beregne at du skal ligge litt foran resten. Med dette mobile spillebordet blir øret riktig, og det gjør samspillet enklere.

Den siste fordelen handler om hvor organisten fysisk befinner seg.

- Nå kan vi komme nærmere publikum, nærmere dirigenten og nærmere orkesteret. I sum skal alt dette gi bedre orgelkonserter, flere muligheter og et mer fleksibelt orgel, sier Asheim.