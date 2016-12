"Valkyrien": Denne må du se

TV-ANMELDELSE: En desperat lege og en dommedagsprofet går under jorden for å redde hver sin katastrofe. «Valkyrien» er nok en god, norsk dramathriller.

Norsk dramathriller, med Pål Sverre Hagen, Sven Nordin, 8 episoder, premiere på NRK 1. januar.

Leif (På Sverre Hagen) er det amerikanerne kaller survivalist (dommedagsforbereder). Han er forberedt på alle katastrofer. Leif har bunkra vann, teip, lommelykter, boksmat og våpen til den dagen alt går åt skogen - for det vil de gjøre, ifølge Leif. Han har også den perfekte jobben: Beredskapssjef i Oslo kommune, med tilgang til absolutt alle tilfluktsrom og underjordiske ganger og tunneler under hovedstaden. Men ingen hører på Leif, bortsett fra hans likesinnede på nettet. Pål Sverre Hagen har gjort Leif til en litt nevrotisk og ustabil fyr, men han er også sympatisk og menneskelig. Hagen, som vi tilgir for å snakke østlandsk, får spilt ut et stort register. Litt tørrvittig humor, litt noia, sinne, frustrasjon, glede og i det hele tatt. Hans beste rolle? Ja, definitivt.