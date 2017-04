Verdensnyhet på Rogaland teater: Chaplins "Diktatoren" blir teater

Rogaland Teater har sikret seg rettighetene til Charlie Chaplins Diktatoren, og hans legendariske film settes nå for første gang opp på en teaterscene. Det skjer på Hovedscenen på Rogaland Teater."

Denne meldingen sendte teateret ut onsdag ettermiddag. Mer enn det vil de ikke si før prosjektet skal presenteres på fredag.

I "Diktatoren" (The Great Dictator) Diktatoren gjør Chaplin en legendarisk parodi på Hitler, hans retorikk, manerer, væremåte og voldsomme selvbilde. Da filmen ble laget var ikke Hitlers grusomheter kjent fullt ut i USA, og mange mente Hitler var en figur så pompøs at han var latterlig.

Charlie Chaplin spiller på alt dette i filmen. Han spiller en jødisk barberer som pådrar seg hukommelsestap etter en krigsskade under første verdenskrig. Som pasient i diverse sykehus er han derfor beskyttet for forandringene i hjemlandet Tomania, en lite skjult kamuflering av Tyskland. I mellomtiden har Adenoid Hynkel, som også spilles av Chaplin, tatt over makten i Tomania og opprettet ghettoer for jøder og andre som var uønsket.

Tomanias maktgale diktator Adenoid Hynkel er en fyr som snakker seg så varm at han må kjøle stemmebåndene og tømme vann i buksene for å kjøle seg ned. Filmen er full av klassiske scener, for eksempel passasjen der Hynkel leker med jordkloden før han til slutt punkterer den. I tillegg til Hitler blir folk som Joseph Goebbels, Herman Hermann Göring og Benito Mussolini parodiert i filmen. Filmens humoristisk satire over Adolf Hitler og fascismen hadde stor gjennomslagskraft spesielt i USA og Storbritannia.

Filmen har imidlertid aldri blitt satt opp som teaterstykke. Ikke før nå, og det skjer altså på Rogaland Teater.