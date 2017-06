Vi fulgte konsertene fra Den store sommerfesten direkte

Klokken 16 åpnet dørene på Forus travbane - som i dag skal hoste Rogalands største konsert!

Få alt om Bieber og de andre konsertene i vår direkterapportering nederst i artikkelen. Bieber skal etter planen gå på scenen klokka 21.15.

Pluss/minus 30.000 personer er forventet på området.

Noe du lurer på? Her får du alt du trenger å vite om Bieber-konserten.

Fansen har ventet og ventet. Byas traff to jenter i morgentimene onsdag, de slo seg til rette i køen allerede klokka 17:30 i går.

Og så må vi selvfølgelig si at selv om konserten gjerne blir omtalt som «Bieber-konserten», er det flere andre - store - artister på stedet, som Martin Garrix og Nico & Vinz for å nevne noen. Mer om «de andre» artistene her.

