Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener at vi burde rydde bort en god del bronseskulpturer fra Stavanger sentrum. Men i stedet for å sette dem på et utendørs lager, slik man gjør i dag, vil han samle dem i en park.

I en kommentar i torsdagens Aftenblad tok kulturjournalist Jan Zahl til orde for å tenke på byrommet mer som et galleri enn et museum, male over gatekunst og flytte på skulpturer.

Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen, som skapte et visst engasjement i sommer gjennom sin aksjon for å få "Kånå" tilbake til sin tidligere plassering på torget i Stavanger, er enig med Zahl.