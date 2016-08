Ida Løkås, Feel good fra traumeland

Etter to bøker med ungdom som hovedpersoner og primærpublikum, gir Ida Løkås (1985, debut 2012) nå ut sin første roman med voksne karakterer, for voksne lesere.

Den jeg-fortellende hovedpersonen har det vondt der han sliter med (kan det være fantom?) smerter, et nedvalset selvbilde, redd for mennesker og nærhet, og redd for å bevege seg bortenfor det lille reviret rundt barndomsheimen. Han er uten fast arbeid, invalidisert etter et fall for mange år siden, og klamrer seg avhengig og skyldtynget fortsatt til smertestillende midler og stokken sin.