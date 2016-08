Mimir, en selvforelsket innsider i bableklassen

Han er kjent som et "flågvit", Klassekampens nyhetssjef Mímir Kristjánsson fra Stavanger. Lynende intelligent, med nesten like stor sans for humor som han har for ildvann. En av de få gjenlevende journalistene som ikke løper halvmaraton hver morgen før jobb, og som garantert har luktet øl i lunsjen en og annen gang.

Tidligere har forfatteren begått en ganske fornøyelig pamflett om de rikeste her til lands, samt 2015-utgivelsen "Frihet, likhet, Island", en slags hyllest til farens snodige hjemland og samtidig en markering av forfatterens egen kommende 30-årskrise. Fine, små bøker begge to. Desto verre å forstå hvorfor Kristjánsson følte trang til å begå en satirisk roman om politikk- og bableklassen i Oslo. Det har jo vitterlig vært gjort før, som i den berømmelige "Kongepudler" fra 2006.