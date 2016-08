Mørk politikrim av høy klasse

Da debutromanen til Ingar Johnsrud kom ut i fjor vår, var jeg bare sånn passe imponert. "Wienerbrorskapet" ville litt mye på en gang. Vi holdt oss for gode til å drive med terningkast den gangen, men i dag ville den fått en firer, tenker jeg. Den gang irriterte det meg ikke minst at hovedpersonen Fredrik Beier så til de grader var modellert etter Jo Nesbøs alfahann Harry Hole. På den annen side har den eventyrlige suksessen til Nesbø muligens skapt en slags ny standard for hvordan bøker av denne typen skal skrives. Etablert noen sjangerkrav, så å si. Stikkord: Ensom, egenrådig purk med mye sjelelig bagasje. Motvillig kvinnetekke. Feige, ryggesløse sjefer. Dramatikk i nåtiden kaster lys over hendelser i fortiden. Osv osv.

