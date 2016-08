Ragde har mange fans, og her får de sitt

Anne B. Ragdes (1957, debut 1986) svære og varierte verkliste er på et halvt hundre titler, med barnebøker og dikt, lettlest- og ungdomsbøker, biografi, krim og humorbøker, noveller og romaner. Med et samlet opplag på 1.115.000 eksemplarer var romantrilogien «Berlinerpoplene», «Eremittkrepsene» og «Ligge i grønne enger» (2004-2007) en suksess som ytterst få forfattere opplever.

Det er forståelig at Ragde vil følge suksessen opp og gå videre med personene fra trønderske Neshov, 7074 Spongdal, med københavnske forgreininger. Men det er lettere ønsket enn utført: For det første har det gått så lang tid siden siste bindet i trilogien at publikum ikke godt kan forventes å ha de forskjellige personenes gjøren og laden klart for seg. For det andre er personene fra de tidligere bøkene nå spredt omkring med sine forskjellige gjøremål og livssituasjoner, slik at trådene mellom dem etter hvert har tatt forskjellige retninger på de innpå fire årene som har gått siden den ene av dem forlot gården som er hennes.