Are, "rare Are" blant ikke alltid fullt så gode venner, men i boken oftest kalt "den voksne mannen", sliter med voksenlivet. Særlig etter et abortert kjærlighetsforhold, et brudd som etter alt å dømme skyldtes – nettopp en abort. En uønsket sådan fra hans side, og han mistenker eks-svigerforeldrene for å ha vært pådriverne. Han fikk en knekk etter bruddet, og nå sliter han med å finne meningen med det voksne, forvokste, altfor store livet.

"Du er altfor barnslig til å være førtifire": Han blir straks gjennomskuet – nådeløst omsorgsfullt – av seks år gamle Eira, datteren til en av hans aller eldste og beste venninner, som inviterer ham til sin bursdagsfeiring på landstedet deres. Den barnslige voksne mannen og den veslevoksne jenta faller pladask for hverandre: Det er en slik galopperende kjærlighet som bare står skrevet blant galaksene. Hun ser i ham en halvrar kamerat og kanskje en alternativ far. Han ser i henne en karakterfull realitet som overgår de mest strålende fantasiene han har om sin egen ufødte datter. Til stede på den dagelange festen er også hans tidligere kamerat og samboer Even, med sin litt "avlange" latter, et uromoment som Are (og vi med ham, siden vi ser det meste gjennom hans øyne) alltid vil forbli ambivalent til. Dramatikk inntreffer i den landlige sommeridyllen, og det påfølgende oppbruddet gir Are anledning til å konfrontere fortiden mer direkte, besjelet av alt det lille Eira har utløst i ham av slumrende følelser.