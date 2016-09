Så lenge skuta kan gå

Med «Om sommeren» har Karl Ove Knausgård (1968, debut 1998) nå fullført sin årstidskvartett. Som de foregående bindene er boken delt inn i tre kapitler med like mange korte undertitler for hver av årstidens tre måneder, og som før med et mixtum compositum av korte tekster om alt fra vannspredere, rips og tårer, kortbukser og snegler, intelligens og ulv, som alt sammen setter den selvbiografiske forfatterens undring og refleksjon i bevegelse – med en mengde enlinjere, glupe, oppsiktsvekkende, diskutable.

Han sprenger likevel formatet serien har lagt opp til ved å legge inn en såkalt dagbok i månedene juni og juli, og som han ytterligere utvider med å legge inn en fortelling om en vestlandskvinne som under Krigen forlot mann og barn og flyktet med en østerriksk okkupasjonssoldat og desertør. Nå sitter hun gammel og forlatt, framfor alt skyldtynget, igjen i Sverige.