Med sine tre siste diktsamlingar har Kjartan Hatløy (f. 1954, deb. 1996) nått ei mogen middagshøgd av meisterskap. Hans nye bok har allereie noko av fullending over seg: "Desse åra mine no for tida, så mykje nærmare sluttstrek." Undertittelen er "Stemningar frå Salbu": Dette er ikkje berre naturstemningar, men ein tilstand, ei inntrykksvar livsinstilling, det å vera mottakeleg til stades med alle sansar på "staden der vi hender", i "det umilde, rasande, ville hendingsrommet". Det er ei "finstemming", slik eit musikkinstrument er klart til å vibrera, syngja: "svarttrosthannen kjem ned frå kvite høgder og vert til rein song". Eller som det heiter om måsen: "Denne fluktmåten blir til som følgje av ein heilt særskild rørslemusikk som strøymer ut av den gule ringen i auget. // Framleis er eg herikring, kan sjå melodiar av denne typen, kan setje pris på dei." Og når han går til mauren for å bli vis, "lyttar" han til "deira kroppars svart".

Det er eit opus som må kallast meisterleg i klangfylde og klangbotn. Som alle dei beste bøkene freistar også denne til å berre sitera, gjev ei kjensle av at kommentarar er overflødige: "Det hender så mangt med våre døde også. Dei er stormen, er lyset og all skifting det fører seg fram i. Dei døde er det harde regnet, det som vert hardare, dei er haglbygene, blanke lyn." Her er eit samband mellom ein kosmisk straum, den heimslege elva som er "året sitt reine, snøgge, viltre blod", og den kvite vegen i tittelen – som er både den konkrete nygrusa gardsvegen og sjølve livsvegen med støv, sol og skugge: "Saman med fargen vegen viser, feirar eg ein livets fest, trass alt." Det er ei sorgmunter feiring av det kontemplative livet: "No i slik stille sømer den seg, tanken på ei bra grav i himmelen. Å verte noko meir enn berre pasifisert jord. Difor er det eg grev ned i meg desse dråpanes lys, difor eg sluker det medan dei framleis skjelv og kan falle."