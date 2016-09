Stemmefiske i Amerika

I Norge og resten av Europa blir amerikanske valkampar sett på med skrekkblanda fascinasjon. Me reagerer på reklame og pengebruk, personifisering og show. Samtidig er det eit politisk drama utan like som utspelar seg, med store ego og sofistikerte valkampmaskinar i fri dressur. Og så er det eit blikk inn i framtida. For mykje av det som skjer i USA, vil før eller seinare koma til oss.

Nå er me i gang igjen, med ein presidentvalkamp som uansett utfall vil gå inn i historiebøkene. 2016 er året då dei gamle spelereglane ikkje synest å gjelda lenger. Kandidatar som Donald Trump og Bernie Sanders, som i utgangspunktet var stempla som håplause av både kommentariatet og dei etablerte partielitane, har feira store triumfar i nominasjonsvala, og i tilfellet Trump kan det ennå halda heilt til mål.