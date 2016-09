Sympatiske arbeidsnever

Forfatteren (og sosiologen) Lars Ove Seljestad fra arbeiderfamilie i Odda, med erfaring som industri- og anleggsarbeider, har lenge etterlyst nye skjønnlitterære skildringer av arbeiderklassens kår, liv og arbeid. Nå kan det se ut som både han og vi skal få stadig mer stoff å arbeide med:

Det enøyde, teknologidrevne profittkravet og det forhold at det særlig for ungdom og yngre blir stadig vanskeligere å finne sin egen plass i livet, der den delen av det vi pleier å kalle arbeidslivet, er en definerende del, lar seg avlese i fersk skjønnlitteratur. Ett eksempel er høstens debutroman «Endelig skal vi le» av Birgit Alm, et annet Ida Løvås’ første voksenroman, «Til bølgene», som kan leses fra samme synsvinkel.