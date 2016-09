Voksen sorg

Voksne barns bearbeiding av foreldres død har stått sentralt i en rekke nyere, norske romaner, og denne debuten skriver seg inn i rekken. Den utforsker sorgen etter en mors brå død, og to voksne søstre og deres far forsøker å forsone seg med livet i månedene etter dødsfallet. Jeg-fortelleren Mie forsøker å nøste opp i minnene for å finne en forklaring eller en mening med det som viser seg å være morens selvvalgte død, men uten å lykkes. Det er tydelig at Mie, hennes yngre søster Rakel og faren alltid har levd tett på morens opp- og nedturer og har vært klar over at verden i perioder var mørk for henne, men selv med tilbakeblikkets fasit er det vanskelig for dem å se hva de kunne ha gjort annerledes, og hvordan de kunne ha forhindret det som skjedde.

Gjennom skildringer av episoder og øyeblikk forsøker Mie å gi form til fortiden, men morens skikkelse og personlighet er vanskelig å finne tilbake til. Mie er fotograf, slik moren også var, og beskrivelsene av moren fremstår nesten som fotografiske minner. Som i et familiealbum der bilder av tilfeldige øyeblikk står side om side med dokumentasjon av avgjørende livshendelser, får vi glimtvise blikk inn i fortiden, og alle nedslagene blir mulige, men likevel utilstrekkelige bidrag til en forklaring på morens valg.